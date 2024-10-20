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رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم في السوبر المحلي والقنوات الناقلة

الأهلي وسيراميكا،فيتو
الأهلي وسيراميكا،فيتو

الأهلي، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم الأحد مع نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب “ستاد محمد بن زايد” في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات. 

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يتواجد سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة اليوم الأحد في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري الليلة. 

 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة سيراميكا 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة واشرف داري وعمر كمال 

خط الوسط:إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق 

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اجتماعا مع جهازه المعاون اليوم لمراجعة خطة مباراة سيراميكا المرتقبة اليوم. 

 

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