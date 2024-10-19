سرايا القدس تفجر آليتين إسرائيليتين في غزة
أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها فجرت آليتين عسكريتين إسرائيليتين بعبوتي ثاقب في محيط مسجد مصعب بن عمير شرق حي الزيتون في غزة وسط القطاع.
سرايا القدس تفجر آليات عسكرية إسرائيلية في غزة
ويوم الأربعاء الماضي أعلنت سرايا القدس في بيان، إنها أوقعت 3 دبابات إسرائيلية ميركافا في كمين مركب بالاشتراك مع كتائب القسام وسط مخيم جباليا بعبوات شواظ الناسفة.
عملية مشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس ضد جيش الاحتلال
ومن جهتها، قالت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- إنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "9 دي" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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