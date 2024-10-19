الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على سيلتا فيجو بهدف مبابي في الشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق ريال مدريد على نظيره سيلتا فيجو بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في معقل الأخير ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني “الليجا”.

سجل هدف ريال مدريد اللاعب كيليان مبابي في الدقيقة 20.

مبابي يحرز هدف التقدم لريال مدريد من تسديدة رائعة#الدوري_الإسباني #سلتا_فيغو_ريال_مدريد pic.twitter.com/wHbN4FUHwS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 19, 2024

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، وفران جارسيا.

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، وبيلينجهام.

في خط الهجوم: كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

ترتيب ريال مدريد وسيلتا فيجو

ويمتلك ريال مدريد 21 نقطة في وصافة الليجا "بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة صاحب الصدارة"، بينما سيلتا فيجو يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وشهدت قائمة الميرنجي، استمرار غياب الثلاثي إبراهيم دياز وديفيد ألابا وداني كارفاخال بداعي الإصابة.

بينما عاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حيث تعافى من الإصابة التي تسببت في غيابه ضد فياريال.

كما تعافى فينيسيوس جونيور من الإصابة في العنق، والتي حرمته من التواجد مع البرازيل خلال فترة التوقف الدولي.