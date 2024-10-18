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رياضة

جدول مباريات كأس السوبر الإسباني في السعودية

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

 كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن جدول مباريات كأس السوبر الإسباني في جدة بالسعودية الذي يقام في يناير من العام المقبل.

مباريات السوبر الإسباني في نصف النهائي 

ريال مدريد مع مايوركا  // 8 يناير 2025
أتلتيك بيلياو مع برشلونة // 9 يناير 2025

 

نهائي كأس السوبر الإسباني 

نهائي السوبر الإسباني 12 يناير 2025

جميع المباريات في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

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