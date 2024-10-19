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رياضة

عودة كورتو، تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت في معقل الأخير ملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الإسباني “الليجا”.

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

في حراسة المرمى: تيبو كورتو.

في خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، وفران جارسيا.

في خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، كامافينجا، وبيلينجهام.

في خط الهجوم: كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

 

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ترتيب ريال مدريد وسيلتا فيجو

ويمتلك ريال مدريد 21 نقطة في وصافة الليجا "بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة صاحب الصدارة"، بينما سيلتا فيجو يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وشهدت قائمة الميرنجي، استمرار غياب الثلاثي إبراهيم دياز وديفيد ألابا وداني كارفاخال بداعي الإصابة.

بينما عاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حيث تعافى من الإصابة التي تسببت في غيابه ضد فياريال.

كما تعافى فينيسيوس جونيور من الإصابة في العنق، والتي حرمته من التواجد مع البرازيل خلال فترة التوقف الدولي.

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