إسرائيل تكشف هوية هدفها التالي بعد اغتيال السنوار

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه يخطط بنشاط لاستهداف محمد السنوار، شقيق زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وجميع القادة العسكريين للحركة.

خطة الاحتلال لما بعد استهداف السنوار

جاء ذلك بعد أيام من إعلان اغتيال يحيى السنوار، قائد حماس في غزة.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هجاري، أن العمليات العسكرية في غزة ستستمر ضد حماس وبنيتها التحتية، موضحًا أن الجيش يتبع خططه الخاصة التي تتوافق مع القانون الدولي، نافيًا تنفيذ "خطة الجنرال" التي تستهدف محاصرة شمال غزة.

الأخوان محمد ويحيى السنوار

ويُعد محمد السنوار شخصية بارزة في حماس، حيث شغل في السابق منصب قائد لواء خان يونس التابع لكتائب القسام، وكان له دور بارز في عملية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

كما يُعرف السنوار بأنه مهندس شبكة الأنفاق تحت غزة، والتي تُعد من أكبر المشاريع العسكرية لحماس. ويُنظر إليه كخليفة محتمل لشقيقه يحيى في قيادة الحركة.

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي في 17 أكتوبر 2024 اغتيال يحيى السنوار بعد عام من المطاردة.