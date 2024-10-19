تُظهر جثمان السنوار، إسرائيل تواصل استفزازها بإلقاء منشورات مضللة على غزة

ألقت طائرات إسرائيلية، اليوم السبت، منشورات على جنوب قطاع غزة تُظهر صورة جثمان زعيم حركة حماس يحيى السنوار مصحوبة برسالة مفادها أن حماس لن تحكم غزة بعد الآن، وهي نفس العبارة التي استخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إسرائيل تلقي منشورات علي قطاع غزة

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أسفرت فيه الغارات العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد 32 شخصًا على الأقل في أنحاء قطاع غزة، وتشديد الحصار حول المستشفيات في جباليا شمال القطاع، بحسب مسؤولين صحيين فلسطينيين.

تفاصيل منشورات إسرائيل

وجاء في المنشور المكتوب باللغة العربية، بحسب سكان مدينة خان يونس الجنوبية والصور المتداولة على الإنترنت، "من يلقي السلاح ويسلم الرهائن سيُسمح له بالخروج، والعيش بسلام".

وكان نص المنشور مأخوذًا من بيان أصدره نتنياهو، يوم الخميس الماضي، بعد اغتيال السنوار على يد جنود إسرائيليين.