السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تُظهر جثمان السنوار، إسرائيل تواصل استفزازها بإلقاء منشورات مضللة على غزة

منشورات اسرائيل،فيتو
منشورات اسرائيل،فيتو

ألقت طائرات إسرائيلية، اليوم السبت، منشورات على جنوب قطاع غزة تُظهر صورة جثمان زعيم حركة حماس يحيى السنوار مصحوبة برسالة مفادها أن حماس لن تحكم غزة بعد الآن، وهي نفس العبارة التي استخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إسرائيل تلقي منشورات علي قطاع غزة

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أسفرت فيه الغارات العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد 32 شخصًا على الأقل في أنحاء قطاع غزة، وتشديد الحصار حول المستشفيات في جباليا شمال القطاع، بحسب مسؤولين صحيين فلسطينيين.

تفاصيل منشورات إسرائيل 

وجاء في المنشور المكتوب باللغة العربية، بحسب سكان مدينة خان يونس الجنوبية والصور المتداولة على الإنترنت، "من يلقي السلاح ويسلم الرهائن سيُسمح له بالخروج، والعيش بسلام".

وكان نص المنشور مأخوذًا من بيان أصدره نتنياهو، يوم الخميس الماضي، بعد  اغتيال السنوار على يد جنود إسرائيليين.

بعد تشريحه، نقل جثمان يحيى السنوار إلى منشأة سرية بإسرائيل

بيان حماسي من خامنئي حول اغتيال السنوار ويوجه رسالة خاصة إلى حماس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اغتيال السنوار إسرائيل بنيامين نتنياهو حركة حماس جثمان السنوار جثمان يحيى السنوار جباليا خامنئي

مواد متعلقة

بعد تشريحه، نقل جثمان يحيى السنوار إلى منشأة سرية بإسرائيل

بيان حماسي من خامنئي حول اغتيال السنوار ويوجه رسالة خاصة إلى حماس

أخبار مصر: اقتحام مقر MBC في العراق بسبب السنوار، قفزة بأسعار الزيت والسمن بعد زيادة الوقود، علاقة سد النهضة بزلازل إثيوبيا

بعد اغتيال السنوار، مجلس الأمن الدولي يبحث تبني مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة

الأكثر قراءة

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

انخفاض طن اليوريا العادي 4655.5 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت

إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

رئيس شعبة المخابز: لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم بشرط (فيديو)

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية

منوعات

المزيد

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام

الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بكام كيلو الأرز بالأسواق اليوم السبت 19/ 10/ 2024؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته ويكون عند مراده منه في البلاء

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية