هل شعر بالندم وتخلى عن حلمه؟ مصادر تنقل رسالة يحيى السنوار بعد عام الطوفان

أكدت مصادر على اتصال برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، أن زعيم الحركة غير نادم على هجمات طوفان الأقصى التى نفذتها المقاومة في 7 أكتوبر 2023، ولن يتخلى عن رغبته في تدمير إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية.

موقف يحيى السنوار من طوفان الأقصى بعد عام

ووفق المصادر التي تحدثت لوكالة "رويترز"، فإن يحيى السنوار، ما زال يرى أن الكفاح المسلح يظل السبيل الوحيد لإنشاء دولة فلسطينية.

وبحسب ثلاثة مسئولين في حماس ومسئول إقليمي، تحدث للوكالة، يعمل يحيى السنوار، في سرية تامة، ويتحرك باستمرار ويستخدم رسلًا موثوقًا بهم للاتصالات غير الرقمية.

انتظار الوسطاء أياما للحصول على رد يحيى السنوار

وبحسب مصادر في حماس، فإن السنوار يستخدم شبكة اتصالات معقدة لنقل رسائله، وكان المفاوضون المنخرطون فى جهود الوساطة، ينتظرون أيامًا للحصول على ردود يتم تصفيتها من خلال سلسلة سرية من الرسل.

وقال أشخاص يعرفون يحيى السنوار لرويترز، إن تصميمه على تدمير إسرائيل لإجبار الجميع على الاعتراف بالدولة الفلسطينية تشكل بسبب طفولته الفقيرة في مخيمات اللاجئين في غزة و22 عاما قضاها في الاحتجاز الإسرائيلي، بما في ذلك فترة في عسقلان.

تعهد يحيى السنوار بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين

وتابعت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها للتحدث بحرية عن أمور حساسة، إن مسألة الرهائن وتبادل الأسرى شخصية للغاية بالنسبة لـ يحيى السنوار، وتعهد بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل.

ويقول أحد كبار المسئولين في حماس: إن ما يكمن وراء تصميم يحيى السنوار، هو إصراره على الإيديولوجية التي تؤكد أن إسرائيل ليست خصما سياسيا فحسب بل قوة احتلال على أرض المسلمين، تدفعه لإصراره على الهدف، مؤكدا أنه شخص زاهد وراض بالقليل.