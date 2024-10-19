بحضور حسين لبيب، الزمالك ينهي تدريبه الختامي استعدادا لـ بيراميدز في السوبر المحلي (صور)

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التدريب الختامي تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز على ستاد آل نهيان، استعدادًا لمباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ووصل الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أبوظبي عصر اليوم السبت، للانضمام لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق بطولة السوبر المحلي في الإمارات.

وتوجه رئيس النادي مباشرة إلى ستاد آل نهيان لمؤازرة الفريق في التدريب الأخير، قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها غدًا في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي غدا الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.