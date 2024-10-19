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رياضة

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتعادل مع القادسية 1-1 في الشوط الأول (فيديو)

كريم بنزيما، فيتو
كريم بنزيما، فيتو

تعادل فريق اتحاد جدة مع نظيره القادسية بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة السابعة الدوري السعودي الممتاز "دوري روشن".

افتتح كريم بنزيما شريط أهداف المباراة بالهدف الأول لـ اتحاد جدة في الدقيقة 7، فيما تعادل للقادسية اللاعب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 19.

 

تشكيل الاتحاد أمام القادسية 

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:
حراسة المرمى: بريدراج رايكو فيتش.

خط الدفاع: عبد الإله العمري، سعد الموسى، مهند الشنقيطي، حسن كادش.

خط الوسط: حسام عوار، نجولو كانتي، فابيينو.

خط الهجوم: موسى ديابي ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

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ويحتل الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 15 نقطة في رصيده، فيما يأتي القادسية في المرتبة السابعة برصيد 10 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 

1- ميتروفيتش - الهلال - 10 أهداف.

2- كريم بنزيما - الاتحاد - 8 أهداف.

3- رونالدو - النصر - 6 أهداف.

4- حسام عوار - الاتحاد - 5 أهداف.

5- أليكس كولادو - الخلود 3 أهداف

5- تاليسكا - النصر - 3 أهداف.

5- دجانيني - الفتح - 3 أهداف.

5- موسى ديمبلي- الاتفاق- 3 أهداف.

5- فاشيو ساكالا- الفيحاء- 3 أهداف.

5- جورجيس نكوندو - ضمك - 3 أهداف.

5- موسى بارو - التعاون - 3 أهداف.

5- إيفان توني- الأهلي - 3 أهداف.

5- سالم الدوسري- الهلال - 3 أهداف.

6- سي جودوين - الوحدة - هدفين.

6- ساديو ماني - النصر- هدفين.

6- خوليان كينيونيس - القادسية - هدفين.

6- مراد خضيري - الأخدود - هدفين.

6- إبراهيم باييش - الرياض - هدفين.

6- كريم بركاوي - الرائد - هدفين

6- محمد فوزير - الرائد - هدفين.

6- روبرتو فيرمينيو - الأهلي- هدفين

6- سالم الدوسري - الهلال - هدفين

6- تيتو - العروبة - هدفين

6- نوليدج موسونا - الأخدود- هدفين

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