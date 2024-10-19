جهاز السرفيس بالجيزة يشن حملة مكبرة لضبط مخالفات تعريفة الركوب في أطفيح (صور)

نفذ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة حملة مكبرة بمركز ومدينة أطفيح لمتابعة التزام سائقي السيارات بالتعريفة المقررة للركوب.

جاءت الحملة بتوجيهات من اللواء حازم لاشين، الرئيس التنفيذي لجهاز السرفيس، وبالتنسيق مع شريف أبو هميلة، مساعد رئيس الجهاز للمنطقة الجنوبية، ومرور المنطقة الجنوبية.



وتهدف الحملة إلى ضبط المخالفين والكشف عن السائقين الذين يرتكبون مخالفات بزيادة تعريفة الركوب، والتأكد من التزام جميع السائقين بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية النقل، وضمان حصول المواطنين على خدمة نقل آمنة وبأسعار عادلة.



وخلال الحملة، قامت فرق العمل التابعة لجهاز السرفيس بتكثيف الرقابة على المواقف الرئيسية وخطوط السير، وفحص تراخيص السائقين والمركبات والتأكد من مطابقتها للمواصفات، كما تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.