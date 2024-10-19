السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بالتعريفات الجديدة (صور)

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم السبت، عددِا من مواقف السرفيس والنقل الجماعي للتأكد من التزام السائقين بالتعامل بالتعريفات الجديدة لخطوط السير، والتي أقرتها المحافظة عقب رفع أسعار المحروقات، وعدم المغالاة علي المواطنين، وذلك بنطاق أحياء جنوب الجيزة والهرم ومركز ومدينة كرداسة.
 

 

شملت جولة المحافظ مواقف (ميدان الجيزة،  الموقف الحضارى بالمنشية والمقام حديثا أعلى ترعة المنصورية، موقف سرفيس المنصورية أسفل محور ٢٦ يوليو، موقف المريوطية الحضارى موقف المنصورية الحضارى).
 

وخلال مروره تأكد المحافظ من نشر مسئولى جهاز السرفيس والنقل الجماعى والمواقف للوحات الإرشادية بمداخل المواقف، ووضع الملصقات على السيارات والتى تتضمن التعريفة الجديدة لمختلف خطوط السير، بالإضافة لأرقام الشكاوى لتلقي بلاغات المواطنين، في حال وجود أي مخالفات تخص التعريفات من السائقين. 
 

آراء السائقين حول التعريفة الجديدة 

وإستمع المحافظ لآراء السائقين حول التعريفة الجديدة، واطمأن خلال حديثه مع عدد من الركاب من المترددين على المواقف على الالتزام بدفع التعريفة الجديدة دون تجاوز، مناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أى حالات مخالفة من قبل السائقين.
 

وشدد النجار على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالمرور الدورى ومتابعة كافة الخطوط للتأكد من إلتزام السائقين ومعاقبة المخالفين وتوقيع الغرامات المحددة.

وأكد محافظ الجيزة علي أنه لن يكون هناك تهاون مطلقًا مع أي شخص يخالف التعريفة المقررة ويقوم بتقسيم خطوط السير، وسيتم فرض غرامات مالية وإلغاء خط السير نهائيًا في حالة تكرار المخالفة.

رافق المحافظ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وأشرف تامر رئيس حى جنوب الجيزة وحامد سلامة رئيس حى الطالبية وخالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحياء جنوب الجيزة المهندس عادل النجار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة توقيع غرامات على المخالفين جدي جهاز السرفيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي محافظ الجيزة ميدان الجيزة مواقف السرفيس موقف سرفيس

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الطرق بعدد من المناطق

حرق المخلفات الزراعية يهدد صحتنا وبيئتنا، حملة وطنية جديدة لنشر الوعي

تحرك حاسم لمواقف الجيزة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة بعد زيادة سعر البنزين والسولار

ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس بمدينة الشيخ زايد

ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس بمدينة 6 أكتوبر

تعليم الجيزة تعلن موعد التدريب التأهيلي لمسابقة 30 ألف معلم الذين لم يحضروا

تعليم الجيزة تخفف الأعباء الإدارية على أخصائيي المكتبات

ضبط 21 مخالفة سرقة تيار كهربائي بالدقي (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

انخفاض طن اليوريا العادي 4655.5 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية

وزارة الشباب: إحالة 4 اتحادات رياضية للنيابة لهذا السبب

منوعات

المزيد

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام

الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بكام كيلو الأرز بالأسواق اليوم السبت 19/ 10/ 2024؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته ويكون عند مراده منه في البلاء

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية