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أخبار مصر

تصل إلى 70 جنيها، زيادة جديدة في سعر دواء شهير لمرضى النقرس وحمى البحر المتوسط

زيادة في أسعار الأدوية،
زيادة في أسعار الأدوية، فيتو
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شهد سوق الدواء المصري زيادة جديدة في أسعار الأدوية منها دواء كولشيسين حيث ارتفع سعره إلى ١٩٠ جنيهًا بدلًا من ١٢٠ جنيهًا.

 

زيادة سعر دواء كولشيسين 

ويستخدم دواء كولشيسين في علاج مرضى النقرس وحمى البحر المتوسط ومسكن للألم ويعالج الالتهابات.


كان قد استقبل د. علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا من ممثلي الشركات المحلية وغرفة صناعة الأدوية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الهيئة والشركات والغرفة.

 

دعم التصدير المختلفة ونفاذ المستحضرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية

وتم خلال الاجتماع بحث سبل دعم الشركات بما يضمن توافر المستحضرات الطبية لصالح المريض المصري، ومناقشة مقترحات دعم التصدير المختلفة ونفاذ المستحضرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتطوير آليات التسجيل والرقابة وميكنتها بما يتوافق مع المستجدات العالمية.

كما تم تأكيد ضرورة التزام الشركات باستمرارية الإنتاج ورفع مستوى كفاءة المنتجات للارتقاء بمستوى صناعة الدواء في مصر مما يحقق المنفعة للمريض المصري.

وأكد د. علي الغمراوي، ضرورة الحفاظ على التوافق والتواصل الفعال بين الهيئة وغرفة صناعة الأدوية لضمان توفير احتياجات المريض المصري من دواء آمن وفعال.

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يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية علي التعاون مع كافة الجهات لضمان توفير احتياجات المواطن المصري من دواء آمن وفعال وإتاحته للجميع.

 

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