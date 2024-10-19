معركة الحسم، ترامب وهاريس يتسابقان لكسر الجدار الأزرق بالانتخابات الأمريكية

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، تتصاعد وتيرة الحملات الانتخابية بين المرشحين الرئيسيين، الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية كامالا هاريس، حيث يتركز نشاطهما على الولايات المعروفة باسم "الجدار الأزرق" التي تعتبر حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات.

بالنسبة لكامالا هاريس، فإن ولايات "الجدار الأزرق" تمثل معقلًا مهمًا للحزب الديمقراطي، حيث تميل عادة للتصويت لصالح الديمقراطيين، ما يجعل الحفاظ على تأييدها أساسيًا لنجاح حملتها الانتخابية. وتعمل هاريس جاهدة لتجنب تكرار سيناريو انتخابات 2016، عندما تمكن ترامب من قلب نتائج ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا، وهي الولايات التي كانت تاريخيًا مع الديمقراطيين، لصالحه.

ما هي ولايات "الجدار الأزرق"؟

تضم ولايات "الجدار الأزرق" ولايات رئيسية مثل كاليفورنيا، وميشيغان، وويسكونسن، وبنسلفانيا، إلى جانب ولايات أخرى مثل نيويورك، نيوجيرسي، وإلينوي. تعد هذه الولايات أساسية في الانتخابات بسبب عدد أصواتها الكبير في المجمع الانتخابي. على سبيل المثال، تمتلك ولاية كاليفورنيا وحدها 54 صوتًا انتخابيًا، مما يجعلها من الولايات الأكثر تأثيرًا في نتائج الانتخابات.

السباق نحو ميشيغان وبنسلفانيا

توجه المرشحان إلى ميشيغان وبنسلفانيا، وهي ولايات تنافسية للغاية، في محاولة لكسب تأييد الناخبين. ركزت هاريس في حملتها على استقطاب دعم الطبقة العاملة في ميشيغان، بينما يسعى ترامب لاستعادة تأييد الناخبين في بنسلفانيا التي قد تكون الحاسمة في نتيجة الانتخابات. في انتخابات 2016، تمكن ترمب من الفوز بهذه الولايات الثلاث، لكن بايدن استعادها في 2020.

التحدي الأكبر: هل يمكن لـ ترامب كسر "الجدار الأزرق" مرة أخرى؟

تُظهر استطلاعات الرأي أن المنافسة شديدة في ولايات ميشيغان، ويسكونسن، وبنسلفانيا، حيث تشير بعض الاستطلاعات إلى تقارب بين ترمب وهاريس في هذه الولايات، فعلى سبيل المثال، وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "ذا هيل"، تتقدم هاريس بفارق ضئيل في ولاية بنسلفانيا، في حين يتفوق ترامب بشكل طفيف في ميشيغان وويسكونسن.

النتائج المتقاربة في استطلاعات الرأي تعكس احتدام المنافسة، وتجعل من هذه الولايات ساحات معارك رئيسية قد تحدد مصير الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.