السبت 19 أكتوبر 2024
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محافظات

تفاصيل مناقشة استغلال أصول الري غير المستغلة في مشروعات قومية واستثمارية بالدقهلية

لقاء محافظ الدقهلية
لقاء محافظ الدقهلية بوفد من الري، فيتو

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه لبحث تفعيل بروتوكول التعاون المشترك الذي تم بين المحافظة ووزارة الري، بشأن استغلال أصول الري غير المستغلة في مشروعات قومية واستثمارية، وبحث تنفيذ عدد من الخدمات بمشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصورة.
 

جاء ذلك بحضور المهندس عبدالفتاح الباز رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، والمهندسة شيماء الشربيني ممثل معهد بحوث النيل، والدكتورة سها مصطفي مدير عام حماية وتطوير نهر النيل شمال فرع دمياط، والمهندسة مني الساعي مدير متابعة المشروعات بالمحافظة.

وأوضح "مرزوق " بأن الهدف من هذه المشروعات هو تعظيم موارد الدولة وإقامة مشروعات تخدم أبناء الدقهلية سواء مشروعات استثمارية أو خدمية، مشيرًا إلي أن توجيهات القيادة السياسية هي تعظيم موارد الدولة لدعم اقتصادها الوطني.

وقال " المحافظ " شكري وتقديري لوزير الري علي تعاونه المثمر مع محافظة الدقهلية من أجل تقديم كافة الخدمات لمواطنيها في كافة قطاعات الري بالدقهلية.

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