استمرار مبادرة مؤسسة حياه كريمه لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن استمرار بيع اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة بمنافذ مؤسسة حياة كريمة المتحركة بسعر 185 جنيها لكيلو اللحوم و85 جنيها للفرخة الواحدة.



منافذ مؤسسة حياة كريمة تجوب مختلف القري

وقال اللواء " مرزوق " إن منافذ مؤسسة حياة كريمة تجوب مختلف مدن ومراكز وقري المحافظه لرفع المعاناه عن كاهل المواطن البسيط من خلال بيع اللحوم والسلع والمنتجات بأسعار تنافسية في متناول الجميع.

13 سيارة مجهزة ومحملة باللحوم والدواجن



وصرح "المحافظ " بأنه تم بيع 6,5 أطنان لحومة مجمدة و3 أطنان فراخ بقري مركز أجا علي مدار يومين بإجمالي 13 سيارة مجهزة ومحملة باللحوم والدواجن، حيث تم توزيعها بقري ( ميت العامل - برج النور - منشأة الاخوه - شنفاس - أبوداود العنب - ميت مسعود )



متابعة عملية بيع اللحوم والدواجن بقري مركز ومدينة أجا

وكلف " مرزوق " المحاسب محمد عبدالباقي بالتنسيق مع العقيد إسماعيل معوض مدير مكتب مؤسسة حياه كريمه بالدقهلية ومتابعة عملية بيع اللحوم والدواجن بقري مركز ومدينة أجا.



وثمن " محافظ الدقهلية" دور مؤسسة حياة كريمة لتقديمها السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، ومشاركتها المجتمعية مع الأجهزة التنفيذية للدولة، لتقديم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية وللمواطن البسيط.



وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخفض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، من خلال التعاون والتنسيق بين كافة مؤسسات وأجهزة الدولة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ