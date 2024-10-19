نائب محافظ الدقهلية يتابع التزام سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة (صور)

قاد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اليوم السبت، حملة تفتيش مفاجئة علي عدد من المواقف العمومية بمدن المنصورة ودكرنس وشربين لمتابعة انتظام العمل بالمواقف والالتزام بالتعريفة المقررة، بناءً علي تكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالمرور علي كافة المواقف بنطاق المحافظة لضبط العمل بها.

شملت حملة التفتيش (موقف قولنجيل - موقف الأتوبيس الجديد - موقف دكرنس الحضاري - موقف شربين).



جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، والمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة شربين.



وصرح "العدل" بأن الحملة أسفرت عن تحرير 13 مخالفة، وتم فرض غرامات فورية علي أصحاب تلك السيارات قيمة المخالفة الواحدة 600 جنيه، بسبب عدم الالتزام بالتعريفة المقررة وتقسيم الخطوط وشكاوي المواطنين منهم.



وأشار "نائب المحافظ" الي أن هناك حملات مكثفة علي جميع المواقف بنطاق المحافظه للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقرره ولصق الاسيتكارات بالتعريفة الجديدة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.



وأكد " العدل " أنه لن يكون هناك تهاون مطلقًا مع أي شخص يخالف التعريفة المقرره ويقوم بتقسيم الخطوط وسيتم فرض غرامات ماليه والغاء خط السير نهائيًا في حالة تكرار المخالفه أكثر من مرة.



وأوضح "نائب المحافظ" أن غرفة العمليات بمركز الشبكه الوطنيه بالمحافظه تعمل علي مدار 24 ساعه لتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن من خلال الارقام التاليه: (0502314880//0502327792//0502316644).

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