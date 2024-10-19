السبت 19 أكتوبر 2024
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محافظات

استمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية على محطات الوقود لليوم الثاني بالبحيرة

تطبيق التعريفة الركوب
تطبيق التعريفة الركوب الجديدة

واصلت الأجهزة التنفيذية والرقابية ورؤساء الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة، لليوم الثاني على التوالي حملاتها التفتيشية على محطات الوقود ومواقف السيارات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التي شددت على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان توفر المواد البترولية، وتطبيق التسعيرة الجديدة التي أقرتها لجنة تسعير المنتجات البترولية بالامس، بالإضافة إلى الالتزام بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل الجماعي.

تطبيق الأسعار الجديدة بشكل دقيق

حيث يتم بشكل دورى متابعة محطات الوقود لضمان توافر الوقود بجميع أنواعه، والتأكد من التزام المحطات بتطبيق الأسعار الجديدة بشكل دقيق، وكذلك المرور على مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، والتأكد من وضع التعريفة في أماكن ظاهرة على السيارات وفي المواقف لضمان عدم استغلال المواطنين.

انتظام الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فوري

اكدت الدكتورة جاكلين عازر علي حرص المحافظة  مواصلة الرقابة اليومية لمحطات الوقود والمواقف، لضمان انتظام الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فوري،  مشيرة أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات، وأنه سيتم تطبيق العقوبات الرادعة على كل من يخالف التعليمات، بهدف حماية المواطنين من أي تلاعب بالأسعار أو استغلال غير مشروع.

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