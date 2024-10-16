بحث ومناقشة سبل تعزيز وتطوير الفرص الاستثمارية بالبحيرة

أكدت الدكتورة چاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، لافتة إلى أن المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات وتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن المستثمر من إقامة مشروعات حقيقية على أرض المحافظة واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

رئاستها لاجتماع اللجنة العليا للإستثمار

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع اللجنة العليا للإستثمار بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، واللواء حسن موافى - السكرتير العام، وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة وكافة الجهات المعنية.

أشارت إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.

تذليل العقبات أمام المستثمرين لا يتعارض مع الحفاظ على الرقعة الزراعية

وخلال الإجتماع أضافت محافظ البحيرة أن جهود المحافظة فى دفع الاستثمار وتقديم التسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين لا يتعارض مع الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددة على أن السماح بإقامة مشروعات على الرقعة الزراعية يكون فى أضيق الحدود، مع تحديد النقطة الأقرب من خلال خريطة تفصيلية للمرافق موضح بها أيضا أقرب شبكة طرق، مع تشجيع أن تكون تلك المشروعات على أرضا غير مزروعة، وذلك وفقًا لكافة الاشتراطات الخاصة بها.

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