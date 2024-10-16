الخميس 17 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بحث ومناقشة سبل تعزيز وتطوير الفرص الاستثمارية بالبحيرة

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة العليا

أكدت الدكتورة چاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، لافتة إلى أن المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات وتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن المستثمر من إقامة مشروعات حقيقية على أرض المحافظة واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها. 

رئاستها لاجتماع اللجنة العليا للإستثمار

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع اللجنة العليا للإستثمار بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، واللواء حسن موافى - السكرتير العام، وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنة وكافة الجهات المعنية. 

أشارت  إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.

تذليل العقبات أمام المستثمرين لا يتعارض مع الحفاظ على الرقعة الزراعية

وخلال الإجتماع أضافت محافظ البحيرة أن جهود المحافظة فى دفع الاستثمار وتقديم التسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين لا يتعارض مع الحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددة على أن السماح بإقامة مشروعات على الرقعة الزراعية يكون فى أضيق الحدود، مع تحديد النقطة الأقرب من خلال خريطة تفصيلية للمرافق موضح بها أيضا أقرب شبكة طرق، مع تشجيع أن تكون تلك المشروعات على أرضا غير مزروعة، وذلك وفقًا لكافة الاشتراطات الخاصة بها. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحيرة الدكتورة چاكلين عازر توجهات الدولة الاستثمار المناخ الشباب

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

تجديد حبس عامل متهم بالتحرش بطفلة في بدر

أخبار مصر: وفاة مأساوية لنجم غنائي شهير، حدث خطير يهدد سد النهضة، بشرى عن سعر الأسمدة، مفاجأة مدوية في اتهام مبابي بالاغتصاب

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف مستحقات المعلمين بالحصة

مارس الرذيلة مع 93 سيدة، اليوم نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه

منير مراد، خفيف الظل الذي لم يهتم المصريون بخبر وفاته بسبب السادات، وهذه قصة علاقته بشقيقة تامر حسني

صور صادمة لغرفة المغني ليام باين الفندقية التي سقط من شرفتها

منوعات

المزيد

قابلة للتكيف والتطور، دار أزياء تصمم بدلة فضاء مستقبلية لرواد رحلة القمر 2026

بسبب البرق، إصابة 26 شخصا فى انفجار وحريق في محطة لتخزين النفط بفنزويلا

انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

كان هيدمر مرضى السكر، خطأ شنيع يجبر كوكاكولا على سحب أحد مشروباتها الشهيرة من الأسواق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 17-10-2024 ببداية التعاملات

ارتفاع الأولين والصويا، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الساهرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 بسورة النازعات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إبراهيم ابن رسول الله

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 17-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية