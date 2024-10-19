محافظ الأقصر يكلف باستكمال أعمال الرصف بطريق كورنيش أرمنت (صور)

أمر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، باستكمال سور كورنيش النيل بأرمنت حتى مصنع السكر، وتطوير الحدائق الموجودة بالقطاع البحري من الكورنيش وتشمل حديقة طفل وكافيتريا.

تطوير كورنيش أرمنت



كما وجه برصف ورفع كفاءة الطريق الدائري الذي يبدأ من أمام محكمة أرمنت حتى كورنيش النيل وكذلك القطاع أمام مصنع السكر والتخطيط المروري له، واستكمال الجزء غير المرصوف من طريق كورنيش النيل، واستكمال الجزء الجنوبي من بعد نهاية الكورنيش ورصفه ورفع كفاءته، ووجه بإنشاء 2 مرسي لمعدية الأهالي بأرمنت.

جاء ذلك في إطار جولته الميدانية، اليوم السبت، بمركز أرمنت، حيث تابع محافظ الأقصر، سير الأعمال بمشروع كورنيش أرمنت، والذي يشرف على تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر، وأكد محافظ الأقصر، علي سرعة تنفيذ الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية في التنفيذ.



رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، والمهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير لمنطقة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، وعلى عثمان رئيس مركز أرمنت، والمهندسة هناء عربي عبد الرحمن مدير وحدة المتغيرات المكانية.

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