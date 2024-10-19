السبت 19 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق بمركز أرمنت

اثناء الجولة، فيتو
اثناء الجولة، فيتو

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، تعليماته بعمل ملاعب خماسية بنادي الشباب بأبو قليعي بمركز أرمنت، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى النادي.

 

محافظ الأقصر بأرمنت 


كما استمع إلى مطالب الأهالي واستجاب فورا إلى مطلب أحد المواطنين الذي يشكو من ضعف المياه بمنطقة أبو قليعي بأرمنت، واتصل على الفور باللواء أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لحل المشكلة، واستلام الشركة لبوستر مياه أبو قليعي تمهيدا لتشغيله.

 

كما تفقد محافظ الأقصر عدد من الطرق بمركز أرمنت، موجها تعليماته برفع كفاءة ورصف الطريق من الإدارة التعليمية حتى أرمنت الحيط شمالا، ومن الإدارة التعليمية حتى الكورنيش جنوبا.

ووجه برفع كفاءة والبدء في أعمال رصف الشوارع بعد التنسيق مع شركات المرافق، ووجه برصف الطريق من كوبري الخشب وصولا إلى مستشفى أرمنت.

رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق، وعلى عثمان رئيس مركز أرمنت، والمهندسة هناء عربي عبد الرحمن مدير وحدة المتغيرات المكانية.

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