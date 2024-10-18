الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رياضة

متحدث وزارة الرياضة: هناك مخالفات في بعض الاتحادات تم تحويلها للنيابة

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيتو

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن لجان وزارة الشباب والرياضة قامت بالتفتيش الإداري والمالي على كل الاتحادات الرياضية خلال الفترة الماضية، وكذلك على الأداء الفردي والفني والظهور غير اللائق، وهو ما حدث في 29 اتحادًا رياضيًّا.

وقال الشاذلي عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "هناك 29 اتحادًا رياضيًّا ما زالت اللجان موجودة فيه حتى اليوم، خصوصًا بعدما حصلوا على كل الدعم المالي، وهناك اتحادات رياضية ثبت وجود مخالفات مالية وتم احالتها للنيابة العامة".

وأضاف: "هناك الاتحادات الرياضية التي لم تقوم بتقديم نتائج مشرفة، بعضهم بادر بالاعتذار عن عدم الترشح في الانتخابات المقبلة بعدما استشعروا الحرج، وهناك لجان مستمرة في العمل داخل بعض الاتحادات الرياضية".

وواصل: "هناك لائحة مالية وإدارية، صدرت منذ يومين وتم توزيعها على كل الهيئات الرياضية (الأندية - الاتحادات)، وأي اتحاد عليه تغير اللائحة لتتوافق مع اللائحة التي تم إصدارها من جانب وزارة الشباب والرياضة، وسوف يتم محاسبة أي شخص قام بإهدار المال العام، والدولة لها حق الرقابة المالية والإدارية".

وزاد: "تم التشديد في اللائحة على المعسكرات وسفر البعثات، ولا يُجوز لأي عضو أو مسؤول السفر أكثر من مرتين في السنة الواحدة، إلا في حالة الضرورة القصوى، وهناك معسكرات رياضية تُقام في دول خارجية (أقل فنيًّا من مصر) وتم اكتشاف مخالفات كثيرة فيها، وهو ما يخالف فكرة كفاءة الصرف".

وأكمل: "أصدرنا تعديلات خاصة بقانون الرياضة، وكان هناك بنود كثيرة، وتم إرسالها للجهات المعنية، ومن المفترض أن يقوم مجلس النواب، بمناقشته واعتماده قريبًا، وبند الـ8 سنوات غير موجود بالمرة".

وتابع: "لا نضع قانون معين من أجل هيئة رياضية معينة، أو نادٍ واحد، ولا يوجد بند الثمانٍ سنوات مطلقا في التعديلات الخاصة بقانون الرياضة".

وأتم: "قرارات السيد الرئيس بشأن عمل الاتحادات وضبط المنظومة الرياضية، لا يوجد أي رفاهية بالنسبة لنا في وزارة الشباب والرياضة لعدم التنفيذ فيها، وتطبيق اللوائح والقوانين".

 

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محمد الشاذلي الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة الاتحادات الرياضية الهيئات الرياضيه

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