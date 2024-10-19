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اقتصاد

تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق اليوم السبت 19/10/2024

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

تباين أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن تباين ملحوظًا، إذ ارتفع سعر لحم ضأن صافي بنحو 9 جنيهات مقارنة بسعرها السابق.

بينما انخفض سعر لحم الضأن بالعظام بنحو 26 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

وارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 9 جنيهات مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 434 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 380 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 363.8 جنيه، بانخفاض 26 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 440 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

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