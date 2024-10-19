الدوري الإنجليزي، برينتفورد يتقدم على مانشستر يونايتد 1-0 في الشوط الأول

تقدم فريق برينتفورد على نظيره فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

سجل هدف برينتفورد اللاعب إيثان بينوك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام برينتفورد

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في خط الدفاع: ديوجو دالوت - ماتياس دي ليخت - جوني إيفانز - ليساندرو مارتينيز

في خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند - ماركوس راشفورد.

مدرب برينتفورد: الهجوم على تين هاج مبالغ فيه

يرى الدنماركي توماس فرانك مدرب برينتفورد أن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يتعرض لضغط مبالغ فيه ووصفه بالمدرب الجيد.

وقال توماس فرانك في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن تين هاج مدرب جيد، لقد فاز ببطولتين في موسمين، أعتقد أن الانتقادات أكثر من اللازم".

واستدرك "لكنني أفهم كيف هو الحال إذا فاز الفريق، فإن المدرب رائع، وإذا خسر الفريق، فإن المدرب سيء للغاية، بينما الحقيقة غالبا ما تكون في المنتصف"

وشدد "الأمر لا يتعلق أبدا بالمدرب فقط، أو اللاعبين، أو الجماهير، أو الإدارة، بل هو خليط من كل هذه الأشياء".