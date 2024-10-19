بمشاركة الأهلي والزمالك، نتيجة قرعة مجموعات كأس الرابطة المصرية

قرعة كأس الرابطة، أسفرت قرعة كأس الرابطة الأندية المحترفة، اليوم السبت، في موسمها الرابع عن مواجهات قوية بنظامها الجديد.

وجاءت قرعة مجموعات كأس الرابطة كالتالي:

سيراميكا كليوباترا حامل اللقب

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب زد وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.

ويحصل بطل كأس الرابطة على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، كما يحصل صاحب صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وكل نادي يشارك في البطولة يحصل على 100 ألف جنيه.

وتتجه رابطة الأندية المحترفة لوضع عقوبة مالية قدرها مليونى جنيه كغرامة على الفريق الذى ينسحب من بطولة كأس الرابطة فى الموسم الجديد.