السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة الأهلي والزمالك، نتيجة قرعة مجموعات كأس الرابطة المصرية

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

قرعة كأس الرابطة، أسفرت قرعة كأس الرابطة الأندية المحترفة، اليوم السبت، في موسمها الرابع عن مواجهات قوية بنظامها الجديد.

وجاءت قرعة مجموعات  كأس الرابطة كالتالي:

سيراميكا كليوباترا حامل اللقب 

وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب زد وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى. 

ويحصل بطل كأس الرابطة على جائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، كما يحصل صاحب صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وكل نادي يشارك في البطولة يحصل على 100 ألف جنيه.

وتتجه رابطة الأندية المحترفة لوضع عقوبة مالية قدرها مليونى جنيه كغرامة على الفريق الذى ينسحب من بطولة كأس الرابطة فى الموسم الجديد.

أحمد دياب يكشف موعد انطلاق وانتهاء الدوري الممتاز

عمر جابر: المسئولية أصبحت أكبر وهدفنا التتويج بالسوبر المصري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

كأس الرابطة قرعة كأس الرابطة الأهلى والزمالك الأهلي الزمالك

مواد متعلقة

أحمد دياب يكشف موعد انطلاق وانتهاء الدوري الممتاز

عمر جابر: المسئولية أصبحت أكبر وهدفنا التتويج بالسوبر المصري

جوميز: لا أعترف بـ«الكعب العالي» في كرة القدم، وبيراميدز فريق قوي

رامي نصوحي ممثلا عن الزمالك في قرعة الدوري الممتاز

8 غيابات تضرب الفريق، قائمة الزمالك في السوبر المصري

بعثتا الزمالك وبيراميدز يتقابلان في استاد زايد للكريكت

تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا لبيراميدز

جوميز يوقف تدريب الزمالك أكثر من مرة لهذا السبب

الأكثر قراءة

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

انخفاض طن اليوريا العادي 4655.5 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية

وزارة الشباب: إحالة 4 اتحادات رياضية للنيابة لهذا السبب

منوعات

المزيد

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام

الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بكام كيلو الأرز بالأسواق اليوم السبت 19/ 10/ 2024؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته ويكون عند مراده منه في البلاء

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية