فى مقدمتها «عصرالبراءة»، إطلاق ترجمات عربية جديدة

أطلق المركز القومي للترجمة سلسلة ترجمات عربية لإصدارات قيمة من مختلف الدول العالمية كالصين وأمريكا.

التاريخ الكامل لطريق الحرير

حيث أطلق المركز القومي للترجمة، الترجمة العربية من كتاب "التاريخ الكامل لطريق الحرير"، تأليف المؤرخ الصينى "ووبن"، وترجمته عن الصينية ريهام سمير سعد.

ويقول المؤلف عن هذا الإصدار: يُعدُّ هذا الكتاب موسوعة تاريخية ثقافية؛ يقدم تاريخ طريق الحرير لأول مرة كاملًا في التأريخ الصيني، يمتاز بوصف بانورامي لشتى تفاصيل فتح وتطوير وازدهار طريق الحرير

ويلقي أضواء كاشفة على كل ما حدث وكل مَن وطأت قدميه على ممراته البرية المتشعبة، وكل مَن أبحر في مساراته البحرية الواصلة بين القارات، منذ العصر الحجري القديم حتى وقتنا الحالي، يذكر الأساطير الصينية وحراك البدو وتواصل الثقافات وتبادل المنتجات والتقنيات والغزوات والمعارك والفتوحات ونشر الأديان وسفر الرُهبان ومبادرات السلام

مسهبًا في ذكر نصوص دلالية واقتباسات من سجلات كلاسيكية ووثائق ومراسيم وكتب ومؤلفات وأقوال، صاغها أباطرة وملوك وقادة وعلماء وأدباء من شتى بلدان العالم، مستعرضًا الفترات المتعاقبة، وتأثير التواصل والتبادل على مجرى التاريخ. سنشهد بين طياته حضور الأسر الصينية جميعها ومختلف الأباطرة، سنقرأ عن التقنيات وطرق ابتكارها بخطوات تفصيلية وتبادل المنتجات، وانتشار الأديان، وسنتبيَّن معارف غنية عن الممالك والدول التي أُقيمت على امتداد طريق الحرير، وعن المعارك والفتوحات مثل معركة طلاس، وحملات الإسكندر الأكبر، وعن تشانغ تشيان وشوان تزانغ وابن بطوطة وفاشيان وماركو بولو وكريستوفر كولومبوس، ورحلات تشنغ خه السبع المهيبة، واكتشاف العالم الجديد.

عصر البراءة

ومن احدث إصدارات المركز القومي للترجمة كتاب «عصر البراءة.. الفيزياء النووية بين الحربين العالميتين الأولى والثانية» تأليف المؤرخ الأمريكى «روجر. هـ. ستوير» أستاذ الفيزياء

ترجمة الدكتور محمد العجمى، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف.



وتأتى فى مقدمة الاصدار:هذا الكتاب ليس مرجعًا تقليديًا فى الفيزياء، بل هو قصة ملحمية كتب سطورها مئات العباقرة الأفذاذ، وهو ما يلهب حماس المتخصصين ويجدد دوافعهم لإضافة فصل جديد لقصة الإبداع الطويلة التى لا تنتهى. أما غير المتخصصين فعليهم الاستعداد لرحلة شائقة عبر الزمن لسبر أغوار بحر الفيزياء النووية الساحر، ليدركوا ما خفى عليهم من كواليس هذه الاكتشافات العظيمة التى ينعمون بها فى حياتهم أو ربما مروا بها مرور الكرام ولم يدركوا أن وراءها عقولًا جبارة وجهودًا مضنية وليالى طوالًا بلا كلل ولا ملل. سيجعلك الكتاب شاهدًا على السجالات والمعارك التى خاضها هؤلاء العظماء لاستجلاء المجهول. وكعادة المعارك التى هى ملتقى الأضداد، حيث يختلط الحب والكراهية، ويجتمع الأمن والخوف، وتضطرب فيها المشاعر بين أفراح وأحزان، فهذا الكتاب ينقل إليك هذا المزيج من المشاعر كما عاشه أصحابه وهم يرتقون سلم المجد دافعين البشرية للأمام بإنجازاتهم العظيمة لتعيش معهم حكاياتها وحقائقها. إنها قصة مدن كما تحكيها جدرانها ومغامرات كما يرويها أبطالها، واكتشافات كما يجليها صانعوها.

كما صدر حديثا الترجمة العربية من كتاب « عالم مرتضى الزبيدي»

وكما ورد في مقدمة المترجم الدكتور محمد صبرى الدالى "فإن أهمية هذا الكتاب للمؤرخ الألماني ستيفان رايخموت تأتى في إطار محاولة بعض المؤرخين الغربيين لإعادة النظر في مفهوم ومظاهر "الحداثة" قبل القرن التاسع عشر، وإثبات أنها لم تكن قاصرة على أوربا، بل طالت بلادًا أخرى مثل مصر، وإن ركز اهتمامه على الزَبِيدي: العَالِم المُجدد، العربي الأصل، الهندي المولد والنشأة، اليمني في تكوينه التعليمي الأول، المصري في نُضْجِهِ الفكري وعطائه ومُستقره حتى وفاته.

ويأتي الاصدرا من تأليف ستيڤن راخيموت..وبترجمة محمد صبري الدالي.