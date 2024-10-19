السبت 19 أكتوبر 2024
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تداول 39 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط، ڤيتو
ميناء دمياط، ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط  اليوم السبت  بيانًا عن حركة السفن والبضائع بالميناء جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة..  بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

 

حركة الصادر من البضائع العامة


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36189 طن تشمل: 6528 طن يوريا و7932 طن رمل و7321 طن كلينكر و3331 طن ألواح جبس و850 طن ملح و10227 طن بضائع عامة.

 

حركة الوارد من البضائع العامة


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41309 طن تشمل: 7464 طن حديد و354 طن خردة و5438 طن فول و1180 طن زيت طعام و5722 طن أبلكاش و13271 طن قمح و7880 طن بضائع متنوعة.

 

حركة الصادر من الحاويات بالميناء

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 752 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 171 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 441 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131132 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 161305 طنًا.
كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من العين السخنة،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3997 حركة.

 

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