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حرق المخلفات الزراعية يهدد صحتنا وبيئتنا، حملة وطنية جديدة لنشر الوعي

حملة اتحضر للأخضر،
حملة اتحضر للأخضر، فيتو

أطلقت مبادرة رئيس الجمهورية “اتحضر للأخضر” لنشر الوعي البيئي حملة مكثفة للتوعية بأضرار حرق المخلفات الزراعية، وخاصة قش الأرز.

وحذرت الحملة من أن حرق المخلفات الزراعية يؤدي إلى تلوث الهواء والمياه، كما يهدد صحة المواطنين بمرض الرئة وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

أهمية نشر الوعي بشأن أضرار المخلفات الزراعية

وأكدت وزارة البيئة المصرية على أهمية نشر الوعي بين المزارعين والمواطنين بأضرار هذه الممارسة، وتشجيعهم على استخدام طرق بديلة للتخلص من المخلفات الزراعية، مثل تحويلها إلى سماد عضوي أو استخدامها كوقود حيوي.

وأكدت وزارة البيئة أنها تتابع من كثب مؤشرات جودة الهواء من خلال شبكة الرصد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مصادر لتلوث الهواء من خلال الخط الساخن 19808.

وناشدت الوزارة المزارعين بعدم حرق المخلفات الزراعية حفاظًا على الصحة العامة.
 

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