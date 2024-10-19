عمر جابر: المسئولية أصبحت أكبر وهدفنا التتويج بالسوبر المصري

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صعوبة مباراة بيراميدز في السوبر المحلي، لأنه فريق محترم ويمتلك قائمة قوية من اللاعبين.

وأضاف عمر جابر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الزمالك يتطلع لتحقيق اللقب بعدما سبق وفاز ببطولة السوبر الأفريقي من قبل".

وعلق على عدم انضمامه للمنتخب، قائلًا: "أحترم اختيارات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن حسام حسن".

المسؤولية أكبر على لاعبي الزمالك بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

وقال عمر جابر: "المسؤولية أكبر على لاعبي الزمالك بعد الفوز ببطولة السوبر الأفريقي لأن التوقعات تكون أكبر من الفريق بعد حصد لقب".

وتابع: "نركز على الفوز في لقاء الغد من أجل المنافسة على لقب السوبر المحلي والتتويج بلقب جديد".

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي غدا الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.

ناصر ماهر لاعب الزمالك، فيتو

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي عصر الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.