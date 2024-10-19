أحمد دياب يكشف موعد انطلاق وانتهاء الدوري الممتاز

قرعة الدوري الممتاز، كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، موعد انطلاق الدوري الممتاز موسم 2024-2025 وموعد نهايته.

وقال خلال مؤتمر إجراء قرعة الدوري الممتاز:" نعدكم بأن التصوير والبث هيكون مختلف بعد عقد العديد من الاجتماعات ليكون المستوى يليق بالكرة المصرية. أغلب الأندية وافقت على النظام الجديد للدوري الممتاز من أجل حل أزمة تلاحم المواسم.

وأضاف:" يبدأ الدوري الممتاز 30 أكتوبر 2024 وينتهي في 30-5-2025، وكأس الرابطة المصرية تنتهي في 10 - 6 - 2025. تعاقدنا مع الشركة الألمانية بناءً على رغبة غالبية الأندية المصرية".

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز

وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.

النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025

يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز

وتجري القرعة تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.