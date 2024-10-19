السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم يهنئ طالبا بمدرسة المتفوقين بالدقهلية لفوزه في مسابقة "تحدي إنترنت الأشياء" بدبي

طالب مدارس المتفوقين،
طالب مدارس المتفوقين، فيتو

تقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة للطالب محمد هانى كمال بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية، لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة "تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" في دورته السادسة، التي عقدت بدبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 حتى 16 أكتوبر 2024.

 

مسابقة “تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي”

وشارك الطالب محمد هاني كمال ضمن فريق Online Wiz U بنهائيات المسابقة على مستوى المدارس الثانوية، بمشروع "سترة نجاة ذكية متقدمة" مصممة لتعزيز فرص البقاء للأفراد الذين فُقدوا في البحر، حيث تعالج مشكلة عالمية تؤدي إلى وفاة 320,000 شخص سنويًا.

 

txt

وزير التعليم يهنئ طلاب مدارس STEM الفائزين في مسابقة "Young Water Inventors"

txt

الشهابي يضع حجر الأساس لمدرستي STEM واليابانية بدمياط الجديدة (صور)


أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

ويتم دعم مسابقة "تحدى مصر لإنترنت الأشياء" من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتعد من أهم المسابقات التى تعقد فى المجالات ذات الصلة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى، ويتأهل منها أول ثلاثة فائزين من مجالات الشركات الناشئة ومشروعات التخرج ومدارس المتفوقين لتمثيل مصر فى تحدى العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى بمشاركة 55 فريقا من 12 دولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

STEM الإمارات العربية المتحدة البحث العلمي والتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي طلاب مدارس STEM محافظة الدقهلية مدارس STEM مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التربية والتعليم انتظام العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم يصل قنا لتفقد سير العملية التعليمية (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

وزارة الشباب: إحالة 4 اتحادات رياضية للنيابة لهذا السبب

انخفاض طن اليوريا العادي 4655.5 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت

منوعات

المزيد

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام

الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بكام كيلو الأرز بالأسواق اليوم السبت 19/ 10/ 2024؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته ويكون عند مراده منه في البلاء

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية