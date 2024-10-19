وزير التعليم يهنئ طالبا بمدرسة المتفوقين بالدقهلية لفوزه في مسابقة "تحدي إنترنت الأشياء" بدبي

تقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة للطالب محمد هانى كمال بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الدقهلية، لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة "تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" في دورته السادسة، التي عقدت بدبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 حتى 16 أكتوبر 2024.

مسابقة “تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي”

وشارك الطالب محمد هاني كمال ضمن فريق Online Wiz U بنهائيات المسابقة على مستوى المدارس الثانوية، بمشروع "سترة نجاة ذكية متقدمة" مصممة لتعزيز فرص البقاء للأفراد الذين فُقدوا في البحر، حيث تعالج مشكلة عالمية تؤدي إلى وفاة 320,000 شخص سنويًا.



أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

ويتم دعم مسابقة "تحدى مصر لإنترنت الأشياء" من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وتعد من أهم المسابقات التى تعقد فى المجالات ذات الصلة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى، ويتأهل منها أول ثلاثة فائزين من مجالات الشركات الناشئة ومشروعات التخرج ومدارس المتفوقين لتمثيل مصر فى تحدى العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى بمشاركة 55 فريقا من 12 دولة.