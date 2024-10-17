الجمعة 18 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزير التعليم يهنئ طلاب مدارس STEM الفائزين في مسابقة "Young Water Inventors"

طلاب مدارس STEM
طلاب مدارس STEM
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تقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة والتقدير لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" بمناسبة فوزهم في مسابقة "Young Water Inventors" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه المنعقد في الفترة من 13-17 أكتوبر 2024، تحت رعاية وزارة الموارد المائية والري.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على دعم المتميزين والموهوبين من الطلاب في كافة المجالات وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم.

 

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محافظ البحيرة تضع حجر الأساس لمدرسة STEM للعلوم التكنولوجية (صور)

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وزير التعليم يستكمل جولته التفقدية بمدرستين بإدارة السيدة زينب التعليمية

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محافظ البحيرة تضع حجر الأساس لمدرسة STEM للعلوم التكنولوجية (صور)

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وزير التعليم يستكمل جولته التفقدية بمدرستين بإدارة السيدة زينب التعليمية

وقد حقق الطلاب المشاركون نتائج متقدمة فى المسابقة، حيث فاز بالمركز الأول الطالبان بدر تامر ومحمد أيمن من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية، بمشروع Smart IoT Drip Irrigation System Combined with AI driven System for efficient water management in agriculture، وهو عبارة عن نظام الري بالتنقيط الذكي مدمج بالذكاء الاصطناعي لإدارة المياه بكفاءة في الزراعة.

وفاز بالمركز الثاني الطلاب عبد المسيح صموئيل، وجورج باسم، وعمرو خالد من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالبحر الأحمر، بمشروع  Skimmmer for purifying water from leaked oil and petroleum،  (تنقية المياه من الزيوت والبترول المسربة) لتنقية المياه من تلك الزيوت ثم فصل تلك الزيوت حسب نوعها لاستخدامها في الصناعات المختلفة.

وفازت بالمركز الثالث الطالبة حبيبة طارق من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، عن مشروع Combining Raman Specroscopy and Machine Learning to detect Microplastics in water، وهو عبارة عن الجمع بين استخدام جهاز الرامان والذكاء الاصطناعي للكشف عن جزيئات البلاستيك في المياه.

وقد فاز بالمركز الرابع الطلاب يوسف عبدالعال، وياسين ياسر من مدرسة المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا بالعبور، بمشروع Sustainable Agriculture Irrigation using Biobased Hydrogel وهو عبارة عن مشروع يعتمد على استخدام تقنية الهيدروجين لتحسين خواص التربة واستصلاح الأراضي الصحراوية.

بينما فاز بالمركز الخامس الطلاب زياد محمد عبده، ومروان يحيي، وعبدالرحمن عوض من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية، بمشروع Integrated terterity sewage water treatment via RHA for sustainable agriculture in Egypt.

كما فازت بالمركز الأول الطالبة إنچي فتحي سليمان من مدرسة المتفوقات للعلوم والتكنولوجيا بالمعادي في مسابقة ابتكار تحت رعاية الإتحاد الأوربي في مصر أيضًا ضمن فاعليات المؤتمر، وذلك عن مشروع The genetically modified bacteria gor enhanced dairy waste water treatment.

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