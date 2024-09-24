خلال جولته بمدينة دمياط الجديدة
الشهابي يضع حجر الأساس لمدرستي STEM واليابانية بدمياط الجديدة (صور)
وضع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم، حجر الأساس لمدرستين بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم والدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية.
وضع حجر الأساس لمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا “STEM ”
استهل المحافظ الجولة بوضع حجر الأساس لمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM "، التى سيتم إنشاؤها ضمن مجموعة المدارس الثانوية التى تتبع وزارة التربية والتعليم لإعداد خريجين مؤهلين وفقًا لقواعد علمية متميزة ورؤى الابتكار لتأهيلهم للتعليم الجامعى.
وتضم المدرسة ٣ مبان، مبنى للفصول بعدد ١٨ فصل دراسى ومعامل " إلكترونيات، روبوتك، فيزياء، أحياء، وسائط متعددة، كمبيوتر، جولوجيا، كيمياء، هيدروليك، لغات " بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية ومكتبة، إلى جانب ٢ مبنى فندقى للبنين والبنات يتضمنان قاعات للاستذكار.
وخلال زيارته، للموقع تابع محافظ دمياط الموقف الانشائى لمبانى المدرسة والجدول الزمنى للانتهاء من المشروع، تمهيدا لدخول المدرسة الخدمة العام الدراسى القادم.
وضع حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية
وواصل محافظ دمياط جولته بوضع حجر الأساس للمدرسة المصرية اليابانية، لتصبح الثالثة من نوعها بالمدينة علاوة على مدرسة أخرى بمدينة كفر البطيخ، واطلع المحافظ على المشروع الذى يتضمن ١٢ فصل دراسى للمراحل التعليمية من الابتدائي حتى الثانوى، فضلا عن فصلين لمرحلة رياض الأطفال، علاوة على تضمن المبنى لمعامل وقاعات للانشطة ومكتبة وقاعة للأنشطة.
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