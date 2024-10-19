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أخبار مصر

نائبا عن السيسي، وزير الأوقاف يشارك في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد

وزير الأوقاف يصل
وزير الأوقاف يصل إندونيسيا
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استقبل السفير ياسر الشيمي سفير جمهورية مصر العربية بدولة إندونيسيا  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الأوقاف نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال اندونيسيا الرسمي بتنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيسا لجمهورية إندونيسيا الجديد.

 وكان استقبال السفير بحضور السيدة سينتا نورية عبد الرحمن واحد، حرم الرئيس عبد الرحمن واحد، والدكتور محمد قريش شهاب وزير الشئون الدينية الأسبق، والحبيب محمد لطفي بن يحيى، مستشار رئيس الجمهورية الإندونيسية ورئيس مؤسسة الطرق الصوفية التابعة لجمعية نهضة العلماء بإندونيسيا وعدد من الشخصيات والرموز الاندونيسية.

السفير الإندونيسي ينظم مأدبة غذاء على شرف استقبال وزير الأوقاف
 

وأقام السفير ياسر الشيمي مأدبة غداء في منزله على شرف حضور وزير الأوقاف.

وهنأ الدكتور أسامة الأزهري جموع الشعب الإندونيسي بتنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيسا لجمهورية إندونيسيا،  مضيفًا:" يشرفني تمثيل قيادة بلدي وأن أكون موفدا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نيابة عنه في حفل تنصيب الرئيس برابووو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الجديد، الذي يقام غدا الأحد ٢٠ أكتوبر في البرلمان الاندونيسي"، سائلا الله تبارك وتعالى للرئيس الجديد كل السداد والتوفيق والازدهار، معربًا عن سعادته بمشاركة الشعب الإندونيسي مظاهر الاحتفال بهذا اليوم التاريخي الكبير.


وأعربت سينتا نوريا عبد الرحمن وحيد حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق عن سعادتها وشكرها وتقديرها لاستقبال وزير الأوقاف لها في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، واختيارها ضيف الشرف للمؤتمر، وعلى حسن الضيافة والاستقبال، مؤكدة أن توصيات المؤتمر جرى تطبيقها بعد عودتها مباشرة.

وزير الأوقاف: أتشرف بنقل تهنئة مصر قيادة وشعبا إلى إندونيسيا الشقيقة بتنصيب فخامة الرئيس برابووو سوبيانتو


وفي السياق نفسه أكد وزير الأوقاف أن مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا تعتز بالعلاقات المتميزة بإندونيسيا رئيسا وحكومة وشعبا، وأن المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة بعنوان: "دور المرأة في بناء الوعي" الذي عُقد تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تشرف بحضور السيدة سينتا نوريا عبد الرحمن وحيد حرم الرئيس الإندونيسي الأسبق.

حضر حفل الاستقبال ومأدبة الغذاء السيدة سينتا نورية عبد الرحمن واحد حرم الرئيس عبد الرحمن واحد، والسيدة ذنوبة عارفة حفصة بنت الرئيس عبد الرحمن واحد ورئيس "مؤسسة واحد"، والأستاذ الدكتور محمد قريش شهاب وزير الشئون الدينية الأسبق، والشيخ الحبيب محمد لطفي بن يحي، مستشار رئيس الجمهورية الإندونيسية ورئيس مؤسسة الطرق الصوفية التابعة لجمعية نهضة العلماء بإندونيسيا، والدكتور محمد زين المجدي، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع إندونيسيا، والدكتور مخلص محمد حنفي، الأمين العام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع إندونيسيا، والدكتور علي حسن البحر الجفري رئيس لجنة الزكاة جمعية نهضة العلماء، وأنيزار مشهادي مدير معهد تزكى بجاوا الوسطى، والدكتور رحمت أمينج لاسيم المستشار الإعلامي والثقافي لسفارة إندونيسيا، ومخلصان جلال الدين بسفارة إندونيسيا بالقاهرة.

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