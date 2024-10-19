حريق هائل بمخزن مغلق فى الإسكندرية دون إصابات

شهدت منطقة اللبان وسط محافظة الإسكندرية مساء اليوم، نشوب حريق هائل فى أحد المخازن المغلقة بالمنطقة دون وجود اى إصابات بشرية فى الأرواح

وكان قد تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأجهزة الأمنية إخطار يفيد بنشوب حريق هائل بداخل احد المخازن المغلقة بشارع اسماعيل مهنا بمنطقة اللبان وسط المحافظة دون وجود اى إصابات بشرية فى الأرواح

على الفور انتقلت الاجهزة التنفيذية بحى الجمرك برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم رئيس الحى ورجال مباحث قسم شرطة اللبان لمكان البلاغ برفقة الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق واخماد النيران المشتعلة.

ونجحت قوات الحماية المدنية من خلال الدفع بسيارات إطفاء من اخماد النيران ووتبين أن نتيجة الحريق بسبب القمامة بداخل المخزن وتمت السيطرة على النيران المشتعله حتى لا تسبب فى الامتداد للوحدات السكنية الأخرى