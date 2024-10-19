السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هشام مصباح يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات اتحاد الجودو

هشام مصباح، فيتو
هشام مصباح، فيتو

تقدم هشام مصباح عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، بأوراق ترشحه على مقعد رئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة والمقرر لها يوم 22 نوفمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الجودو يوم 22 نوفمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

مرزوق علي يترشح لرئاسة اتحاد الجودو

وتقدم مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، بأوراق ترشحه على مقعد رئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة والمقرر لها يوم 22 نوفمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وتقدم معه على مناصب العضوية، اللواء طارق عز الدين والنائب حسام عوض الله والدكتور أحمد صبرة والعميد عمر مكرم وفوزي الهلباوي وهشام الجمل.

ويحظى مرزوق علي بدعم كبير من أعضاء الجمعية العمومية في ظل الطفرة التي حققها الجودو المصري خلال فترة ولايته وتطور النتائج بشكل كبير على جميع المستويات العالمية والقارية.

ومن جانبه قال مرزوق علي إنه يسعى لاستكمال مشروعه الذي بدأه في اتحاد الجودو، والوصول بالمنتخبات الوطنية إلى منصات التتويج العالمية والأولمبية، فضلا عن تطوير كافة عناصر اللعبة والهيكل الإداري للاتحاد المصري.

وأوضح مرزوق، أن الجودو المصري شهد تحقيق نتائج غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة أبرزها السيطرة على عرش قارة أفريقيا على مستوى جميع المراحل العمرية، وحصد ميداليات عالمية أحدثها برونزية صفا سليمان في بطولة العالم للشباب.

وحقق اتحاد الجودو نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة على مستوى النتائج وأيضا في ملف استضافة البطولات القارية والعربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجودو اتحاد الجودو انتخابات اتحاد الجودو هشام مصباح مرزوق علي

مواد متعلقة

مرزوق علي يتحدث عن حصاد الجودو المصري في 3 سنوات

مرزوق علي يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة اتحاد الجودو

مرزوق علي: ميدالية صفا تأكيد على نجاح الجودو المصري وعودته للطريق الصحيح

برونزية تاريخية، الجودو المصري يسجل ظهوره الثاني في بطولات العالم للشباب

الأكثر قراءة

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

وزارة الشباب: إحالة 4 اتحادات رياضية للنيابة لهذا السبب

انخفاض طن اليوريا العادي 4655.5 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت

منوعات

المزيد

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام

الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بكام كيلو الأرز بالأسواق اليوم السبت 19/ 10/ 2024؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته ويكون عند مراده منه في البلاء

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية