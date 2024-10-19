هشام مصباح يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات اتحاد الجودو

تقدم هشام مصباح عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، بأوراق ترشحه على مقعد رئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة والمقرر لها يوم 22 نوفمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الجودو يوم 22 نوفمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

مرزوق علي يترشح لرئاسة اتحاد الجودو

وتقدم مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، بأوراق ترشحه على مقعد رئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة والمقرر لها يوم 22 نوفمبر المقبل بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وتقدم معه على مناصب العضوية، اللواء طارق عز الدين والنائب حسام عوض الله والدكتور أحمد صبرة والعميد عمر مكرم وفوزي الهلباوي وهشام الجمل.

ويحظى مرزوق علي بدعم كبير من أعضاء الجمعية العمومية في ظل الطفرة التي حققها الجودو المصري خلال فترة ولايته وتطور النتائج بشكل كبير على جميع المستويات العالمية والقارية.

ومن جانبه قال مرزوق علي إنه يسعى لاستكمال مشروعه الذي بدأه في اتحاد الجودو، والوصول بالمنتخبات الوطنية إلى منصات التتويج العالمية والأولمبية، فضلا عن تطوير كافة عناصر اللعبة والهيكل الإداري للاتحاد المصري.

وأوضح مرزوق، أن الجودو المصري شهد تحقيق نتائج غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة أبرزها السيطرة على عرش قارة أفريقيا على مستوى جميع المراحل العمرية، وحصد ميداليات عالمية أحدثها برونزية صفا سليمان في بطولة العالم للشباب.

وحقق اتحاد الجودو نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة على مستوى النتائج وأيضا في ملف استضافة البطولات القارية والعربية.