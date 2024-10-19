السبت 19 أكتوبر 2024
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حوادث

مصرع شاب أصيب في مخبز بلدي بالعياط

مصرع شخص محترقا في
مصرع شخص محترقا في العياط،فيتو

فارق شاب الحياة، متأثرا بحروق أصيب بها، في حريق اشتعل بمخبز بإحدى قرى العياط منذ أيام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد مصرع شاب متأثرا بحروق أصيب بها في حريق بقرية في العياط، وبإجراء التحريات تبين أن حريقا اشتعل بمخبز في القرية منذ عدة أيام، وأسفر عن إصابة الشاب وآخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، إلا أن الشاب فارق الحياة نتيجة تدهور حالته الصحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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قري العياط العياط حريق

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