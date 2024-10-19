لحظة ضبط طفل دهس شخصا بقرية الشرفا في الصف (صور)

حصلت “فيتو” على صور للحظة ضبط سائق سيارة نقل، والمتهم بدهس وليد سامى عبد الجليل 35 سنة، بقرية الشرفا بدائرة مركز شرطة الصف من قبل الأهالي الذين تمكنوا من ضبطه عقب وقوع الحاث.

الطفل المتهم بدهس شخص بقرية الشرفا، فيتو

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ونقلت جثة المتوفى لمسشفى الصف العام، وتحفظت على سائق السيارة المتسبب في الحادث، واصطحبت المتهم لمركز الشرطة.

طفل لم يتعدَ عمره 16 عاما يقود سيارة نقل بدون رخصة قيادة

وتبين انه طفل لم يتعدَ عمره 16 عاما، ويقوم سيارة نقل بدون رخصة قيادة، وأنه حال سيره بالطريق الرئيسي لقرية الشرفا اصطدم بالمجني عليه ما أدى لإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وتحرر المحضر اللازم، وجاري إحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.