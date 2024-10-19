السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد الشناوي: اسألوا حسام حسن عن سبب استبعادي من المنتخب

أحمد الشناوي خلال
أحمد الشناوي خلال المؤتمر

تحدث أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري عن استبعاده من منتخب مصر.

وقال الشناوي في تصريحاته عن استبعاده من منتخب مصر: يمكن توجيه السؤال لحسام حسن حول عدم استدعائي لصفوف المنتخب.. لعبت في بطولة أفريقية ووصيف الدوري الموسم الماضي، وأقوم بتقديم أقصى طاقتي مع الفريق لأن ذلك عملي بغض النظر عن مسألة الانضمام للمنتخب.

بيراميدز هدفه دائما المنافسة على كل الألقاب

وأضاف: بيراميدز هدفه دائما المنافسة على كل الألقاب، وأثبتنا شخصيتنا من أول لحظة في تاريخ النادي.

ويلعب بيراميدز مع الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري على أن يلعب الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غد الأحد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر. 

السوبر المصري، مدرب بيراميدز: نمتلك القدرة على منافسة الزمالك والأهلي

العربية: الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره الغاضبة في السوبر المصري


 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز الانضمام للمنتخب بطولة أفريقية حارس مرمي بيراميدز كأس السوبر المصري كأس السوبر منتخب مصر نتخب مصر نهائي كأس السوبر المصري

مواد متعلقة

السوبر المصري، مدرب بيراميدز: نمتلك القدرة على منافسة الزمالك والأهلي

السوبر المصري، الرمادي يحذر لاعبي سيراميكا من الأهلي بسبب الزمالك

الأكثر قراءة

الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة

بعد تحريك أسعار الوقود، الحكومة تكشف طلبات صندوق النقد وموعد المراجعة

إنهاء خدمة أمين شرطة بسبب تجاوزه مع أحد السياح بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

الحكومة تكشف موعد الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

وزارة الشباب: إحالة 4 اتحادات رياضية للنيابة لهذا السبب

انخفاض طن اليوريا العادي 4655.5 جنيها، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم السبت

منوعات

المزيد

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

الاستلقاء فوق حبات الزيتون، طقوس غريبة لجذب العريس في بلاد الشام

الصين تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحفيز الطلاب على الدراسة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

بكام كيلو الأرز بالأسواق اليوم السبت 19/ 10/ 2024؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعد السنوار.. 3 قيادات للمقاومة تبحث عنهم إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر: على المبتلَى أن ينظر لحكمة الله تعالى من محنته ويكون عند مراده منه في البلاء

علاقة السحر بتأخر الزواج وهذه طريقة إبطاله

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية