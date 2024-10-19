أحمد الشناوي: اسألوا حسام حسن عن سبب استبعادي من المنتخب

تحدث أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري عن استبعاده من منتخب مصر.

وقال الشناوي في تصريحاته عن استبعاده من منتخب مصر: يمكن توجيه السؤال لحسام حسن حول عدم استدعائي لصفوف المنتخب.. لعبت في بطولة أفريقية ووصيف الدوري الموسم الماضي، وأقوم بتقديم أقصى طاقتي مع الفريق لأن ذلك عملي بغض النظر عن مسألة الانضمام للمنتخب.

بيراميدز هدفه دائما المنافسة على كل الألقاب

وأضاف: بيراميدز هدفه دائما المنافسة على كل الألقاب، وأثبتنا شخصيتنا من أول لحظة في تاريخ النادي.

ويلعب بيراميدز مع الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري على أن يلعب الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء غد الأحد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.