السوبر المصري، مدرب بيراميدز: نمتلك القدرة على منافسة الزمالك والأهلي

تحدث كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز عن خوض منافسات كأس السوبر المصري في الإمارات ومواجهة الزمالك غدا في نصف نهائي البطولة.



وقال مدرب بيراميدز في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: نحترم جميع الفرق خصوصًا الزمالك والأهلي أكبر فريقين في أفريقيا، إلا أننا نمتلك الإمكانيات العالية لمنافستهما.



وأضاف: بيراميدز يسير في الاتجاه الصحيح والفوز بلقب كأس مصر نقطة انطلاقة أساسية لمواصلة بناء هوية النادي في حصد المزيد من الإنجازات وفي كرة القدم تحتاج إلى الكثير من الوقت وحصد عدد أكبر من الألقاب لبناء قاعدة جماهيرية أكبر.

ومن جهة أخرى رصد مسؤولو نادي بيراميدز مكافآت مجزية وضخمة من أجل حصد لقب السوبر المصري الذي ينطلق بأبوظبي بمشاركة الرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وكان بيراميدز قد توج بكأس مصر نسخته الماضية ويأمل حصد اللقب الثاني في تاريخه منذ انتقال ملكيته وتغيير اسمه من الأسيوطي الي بيراميدز موسم 2018

ويبدأ بيراميدز بطولة السوبر المصري بمواجهة الزمالك غدا الأحد بنصف النهائي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويواجه بيراميدز نظيره نادي الزمالك غدا الأحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر بالإمارات.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الرابعة وخمس دقائق مساء الأحد على إستاد محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويخوض فريق بيراميدز تدريبه الأساسي اليوم السبت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ولمدة ساعة واحدة، طبقا لتعليمات اللجنة المنظمة للسوبر المصري

وخاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا لخوض أولى مباريات الفريق في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

واستمر المران لمدة ساعة ونصف وأقيم على ملعب الكريكيت في أبوظبي، وشهد العديد من الوحدات والجمل الخططية التي نفذها الفريق بمشاركة جميع اللاعبين.

واكتملت صفوف البعثة صباح اليوم بوصول الثلاثي المحترف محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه.