وزيرة التنمية المحلية تتابع تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات

تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، تقريرًا بعد ظهر اليوم السبت من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة الموقف فى مختلف محافظات الجمهورية فى ضوء القرارات الأخيرة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

تعريفة الركوب الجديدة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن جميع المحافظات أعلنت بشكل رسمى التعريفة الجديدة للركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعي، مشيرة إلى استمرار السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات فى الجولات الميدانية على مدار اليوم الثانى لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعي وسيارات السرفيس للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة لسيارات الأجرة بعد اعتمادها، لافتة إلى أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع لتطبيق التعريفة الجديدة وتعريف المواطنين بالمحافظات بها عبر كافة الوسائل المتاحة سواء الملصقات داخل المواقف أو على سيارات النقل العام، أو عبر صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بكل محافظة والوزارة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعي بين المحافظات وبعضها ومن خلال الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية القيادات التنفيذية بالمحافظات بالتعامل الفوري مع أى شكاوى أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين وإبلاغها عبر الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوي في مختلف المحافظات، وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة شعور المواطنين بصورة مستمرة بالتواجد الفعال للقيادات التنفيذية بالإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية لمتابعة سير العمل بالمواقف والتصدي لأى مخالفات من السائقين لزيادة تعريفة الركوب بخلاف ما أعلنته المحافظات والتعامل بمنتهى الجدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الانضباط على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد... أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت على مدار أمس الجمعة وحتى ظهر اليوم حوالي 100 شكوى واستفسار عبر وسائل التواصل الخاصة بها عن الأسعار والتعريفة الجديدة للأجرة بعد زيادتها حيث تم الرد عليها وفقا

لما تم إعلانه من المحافظات بشكل رسمي وكذا شكاوي بقيام بعض السائقين بزيادة التعريفة عما هو مقرر من الجهات المعنية بالمحافظة وتم على الفور التواصل مع المحافظات المختصة للتعامل مع الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائقين .

ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية استمرار متابعة السادة المحافظين واستمرار الجولات الميدانية على المواقف حتى انتظام سير العمل بصورة طبيعية والعمل بالتعريفة الجديدة لكافة وسائل النقل الداخلية والخارجية بين المحافظات وبعضها، مع التأكد من مدى إلتزام السائقين بها من عدمه وعدم تحميل ركاب بصورة مخالفة للمسموح، مشددة على ضرورة قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات التي يتم رصدها وابرزها رفع تسعيرة الركوب والتلاعب بالتعريفة المقررة، عبر سحب خطوط السير ووقف هذه السيارات المخالفة عن العمل وفرض غرامة مالية

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمحافظات، وناشدت الدكتورة منال عوض المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أي شكوى وذلك على رقم الواتساب ( 01200353111 )،و موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" والبريد الإلكترونى للوزارة: "Info@mld.gov.eg ".