كثفت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، جهود وحملات دعم المزارعين، وتوصيل المعلومات والتوصيات الفنية لهم، في جميع محافظات الجمهورية، دعما لجهود المبادرة التي أطلقها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي "معاك في الغيط" للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني.

معاك في الغيط.."المركزية للإرشاد الزراعي" تكثف حملات دعم وتوعية المزارعين



وأكدت الدكتورة أمل إسماعيل، تواجد المرشدين الزراعيين والأخصائيين بالإدارة، في الحقول والتواصل الدائم مع المزارعين، تحت اشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وبالتنسيق مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، ودعما لجهود حملة معاك في الغيط..



وأشارت إلى أنه تم زراعة حقل إرشادي لمحصول الثوم بقرية كمبوها بمركز ديروط في محافظة أسيوط، بحضور ١٥ مزارعا من القرية، وتم توصيل المعلومات الإرشادية والتوصيات الفنية لهم، فضلا عن تنفيذ الحقل الإرشادي للبصل بمحافظة سوهاج في قرية المنشاة بحضور المزارعين المستهدفين، والاستشاريين والمختصين بمركز بحوث شندويل، كما تم أيضا تنفيذ ندوة إرشادية توعوية بمحافظة المنيا.



وأضافت أنه تم أيضا تنفيذ أول يوم في التدريبات الفنية بقرية الدماير بمحافظة الدقهلية، حول زراعات البطاطس، فضلا عن تدريب آخر حول زراعة النباتات الطبية والعطرية ومن بينها الكمون، لافتا إلى تنفيذ يوم تدريبي بقرية منشية عبد القادر لمحاصيل الفاصوليا والباذنجان.



وقالت إنه تم أيضا تنفيذ يوم لحصاد القطن الحيوى، بمحافظة دمياط، كذلك ندوة حول الامراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والوقاية منها بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن برنامج زمني يتم تنفيذه في نفس المجال في ١٤ محافظة، بالتنسيق مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومهندسين الإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة، فضلا عن برنامج زمني آخر يتم تنفيذه في ١٢ محافظة حول إعادة تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها وتحويلها إلى أعلاف.



وفي سياق متصل تكثف "حملة معاك في الغيط" حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، جهود التوعية والتواصل مع المزارعين، من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم الفنية من خلال المختصين من المعاهد البحثية، في إطار خطة الوزارة للدعم السريع لهم.