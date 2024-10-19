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أخبار مصر

الصدارة للموالح، 4 مليارات دولار صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر

الموالح
الموالح

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الاول من يناير  حتى ١٦ أكتوبر 2024، حيث تجاوزت ٦.٩ مليون طن من المنتجات الزراعية،  بحوالي ٤ مليار دولار و٣٧ مليون، بزيادة قدرها ٩٨٠ مليون دولار وأكثر من ٥٧٤ ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

الزراعة: ٦.٩ مليون طن صادرات مصر الزراعية  


وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.


و بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح ٢ مليون و٢٧٤ ألف ٢٩٥ طن، بالإضافة إلى تصدير ٩٧٣ ألف ١٣٠ طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير ٢٨١ ألف و٧٨٥ طن من البصل، ليحتل المركز الثالث  من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)،   المركز الرابع بإجمالي ٢٢٥ ألف و٣٥ طن، واحتل العنب،   المركز الخامس بإجمالي ١٧٩ ألف و٩٩٣ طن.

 

 واحتلت البطاطا على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي ١٥٣ ألف و٧٣٦ طن، في حين احتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي ١٠٣ ألف و٣ طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان  المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت ٦٠ الف و٦٢٤ طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم   المركز التاسع بإجمالي 37 الف و١٤٦ طن، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي ٢٤ الف و٢٣٧ طن.

 

 بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 الف و295 طن، في حين احتلت الجوافة  المركز الأخير في الصادرات بإجمالي ١٢ الف و٧٢٠ طن.

 

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