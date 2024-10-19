وزير الزراعة يلقي بيانا أمام النواب غدا

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، إلقاء علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي.

بيان وزير الزراعة أمام مجلس النواب

ويتضمن بيان وزير الزراعة أمام مجلس النواب، خطط تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار

وأكد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، حرص الدولة المصرية، على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وتقديم كافة التيسيرات، لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل القومي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى منتدى رجال الأعمال المصريين والرومانيين برومانيا، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على هامش اجتماعات اللجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تعقد في دورتها الرابعة.

مجلس النواب ينظر مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

كما يناقش مجلس النواب، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

مناقشة قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

وكشف تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي.

أهداف إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

كما يهدف إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.