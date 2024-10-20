رخصتك انتهت ومحتاج تجددها، أماكن تواجد وحدات المرور المتنقلة ومواعيد عملها

يبحث بعض المواطنين على أماكن ووحدات المرور المتنقلة لاستخراج وتجديد تراخيص السيارات، وبدورها تعمل وزارة الداخلية على إتاحة الخدمة للراغبين من المواطنين فى عدة أماكن.

أماكن تواجد وحدات المرور المتنقلة

ويستطيع قائدى السيارات تجدد رخصة المركبة أو الموتوسيكل من خلال الوحدات المروية المتنقلة في الأماكن التالية:

1- أمام ماكسيم مول التجمع (طوال أيام الأسبوع)

2- أمام كارفور العبور (طوال أيام الأسبوع)

3-أمام باركينج كارفور (سيتي سنتر) الإسكندرية (طوال أيام الأسبوع)

4-أمام نادي حدائق الأهرام (الأحد-الاثنين-الثلاثاء)

5-أمام أركان بلازا الشيخ زايد (الأربعاء-الخميس-الجمعة-السبت)

6-أمام نادي الزمالك بالمهندسين (الجمعة من كل أسبوع)

7- داخل نادي الصيد بالدقي (السبت-الأربعاء)

مواعيد عمل وحدات المرور المتنقلة

وحول مواعيد عمل وحدات المرور المتنقلة، تكون فى المواعيد المحددة من 10 صباحًا الى 10 مساء

طرق التواصل إلى أماكن تواجد الوحدات المرورية المتنقلة

يمكن معرفة أماكن التواجد الوحدات المرورية المتنقلة بالقريبة منك أو الاستفسار عن المعلومات عبر الاتصال بالخط الساخن التابع لمنظومة أمان (15558)

الخدمات المتاحة بوحدات المرور المتنقلة



تجديد رخصة تسيير مركبة.

بدل تالف / فاقد رخصة تسيير مركبة.

بدل تالف / فاقد رخصة قيادة.

إصدار ملصق إلكتروني.

بدل تالف / فاقد ملصق إلكتروني.

​خدمة الفحص الفني للمركبات.