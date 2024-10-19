السبت 19 أكتوبر 2024
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جامعة القناة تنظم برنامجًا تدريبيًا للطلاب لتعزيز التعليم التطبيقي (صور)

جامعة القناة تنظم
جامعة القناة تنظم برنامجًا تدريبيًا للطلاب لتعزيز التعليم

نظمت جامعة قناة السويس برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية (STEM)، تحت عنوان "تنفيذ كوبري مسطح مائي للربط بين ضفتين بحيث يكون جزء ثابت وجزء متحرك للسماح بعبور العبارات والسفن".  

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الهدف من البرنامج 

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الجامعة لتعزيز التعليم التطبيقي والمهارات الهندسية بين الطلاب، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، في إطار رؤية الجامعة لتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الطلاب في المجالات العلمية والهندسية، بما يساهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والتطوير في المشروعات الهندسية الكبرى.

 

جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو

 

المشرفون على البرنامج 

وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،و بتنظيم المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة وأحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، وإشراف الدكتور إيهاب لطفي، عميد كلية الهندسة، والدكتورة عبير الشهاوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو
جانب من فعاليات الدورة،فيتو

أبرز محاور المحاضرة 

شهد البرنامج محاضرات قدمها الدكتور محمد إبراهيم حسين عبد الله، مدرس بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، حيث ركزت المحاضرات على التعريف بمفهوم الجسور وأهميتها في تسهيل حركة النقل والربط بين المجتمعات. كما تم تناول تصنيف الجسور من حيث المواد المستخدمة في بنائها، حيث تم استعراض الأنواع المختلفة مثل الجسور الخرسانية، المعدنية، والمختلطة، إضافة إلى الجسور الحجرية. 

 

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية دمج التعليم النظري بالتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب العلمية والهندسية، وتأهيلهم لمواجهة تحديات الهندسة المدنية الحديثة، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية المعقدة. 

 

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرنامج يهدف إلى تعريف الطلاب بالمفاهيم الأساسية لتصميم الجسور وتنفيذها، مع التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية التي تساعدهم في تطوير حلول مبتكرة لمشاريع البنية التحتية، مشيرةً إلى أهمية هذه المبادرات في تعزيز التفاعل بين الجامعة والمجتمع.

 

 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة الدكتور ناصر مندور دورة تدريبية مدارس STEM كوبرى مائي عائم

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