الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية في جولة على المواقف ومحطات الوقود (فيديو وصور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية لتفقد سير العمل بمحطات الوقود، والموقف الجديد "الموقف العمومي للمحافظة" بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب، وانتظام العمل بالموقف ومحطات الوقود.  

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وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث الإسماعيلية، وكيل إدارة مرور الإسماعيلية، مدير عام مواقف الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.  

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد محطات الوقود 

استهل محافظ الإسماعيلية جولته بتفقد أحد محطات الوقود بشارع شبين بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من انتظام العمل بها والالتزام بأسعار الوقود الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود صباح اليوم الجمعة، تلا ذلك تفقد سير العمل بموقف الإسماعيلية العمومي، ثم اختتمت الجولة بتفقد أحد محطات الوقود بالطريق الدائري.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

الإعلان عن التعريفة الجديدة 

وخلال الجولة وجَّه محافظ الإسماعيلية، مدير عام المواقف بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، بالإعلان عن التعريفة الجديدة للمواصلات في مكان واضح بجميع مواقف السيارات، من خلال وضع لافتة كبيرة موضح بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح بها تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب، وبتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

توجيهات برفع كفاءة المواقف ونظافتها 

كما أكد "أكرم" على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة النظافة العامة بمختلف مواقف السيارات، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة اللازمة لجميع مواقف سيارات الأجرة والنقل الجماعي بمدينة الإسماعيلية، والتي تخدم بدورها مختلف مراكز المحافظة، وعمل تندات لحماية السيارات والركاب من حرارة الشمس، ورفع كفاءة دورات المياه. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تكثيف الحملات على محطات الوقود 

بجانب تكثيف الحملات على محطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والنقل العام، لتحقيق الانضباط ورفع العبء عن كاهل المواطنين، موضحًا أنه فور الإعلان عن قرار تحريك أسعار الوقود، عملت المحافظة على محورين، الأول وضع تعريفة جديدة للمواصلات، والتنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد التعريفة الجديدة، والمحور الثاني يتعلق بمتابعة تنفيذ هذه التعريفة.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تشكيل غرفة عمليات دائمة 

حيث تم تشكيل غرفة عمليات منعقدة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، كما تم تشكيل لجان تفتيشية من المواقف، والمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية، لتكثيف الحملات المرورية على السرفيس ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب. 
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تكثف حملاتها بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين. 

 

كما التقى محافظ الإسماعيلية، بالمواطنين المترددين على مواقف سيارات الأجرة، وتناقش معهم حول التعريفة الجديدة ومدى التزام السائقين بها، وشدد على عدم دفع أي مبالغ مالية بخلاف التعريفة المقررة.
 

 


 

 

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