نائب محافظ البحيرة يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود بـ 3 مراكز (صور)

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة ضرورة تكثيف الحملات الرقابيه والحضور الميداني بمواقف السيارات ومحطات الوقود بنطاق المحافظه للتأكد من الإلتزام بالقرارات وعدم استغلال المواطنين والركاب وذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول مع إتخاذ ما يلزم قانونًا حيال مخالفة خطوط السير أو عدد الركاب والتعريفة المقررة.

نائب محافظ البحيرة يتابع عدد من المواقف ومحطات الوقود، فيتو

نائب محافظ البحيرة يتابع عدد من المواقف ومحطات الوقود، فيتو

نائب محافظ البحيرة يتابع عدد من المواقف ومحطات الوقود، فيتو

وأجرى الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، جولة ميدانية بمراكز إيتاى البارود وشبراخيت والرحمانية تفقد خلالها عددا من محطات الوقود ومواقف السيارات، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية.

‏حيث تابع نائب المحافظ انتظام سير العمل بالمواقف والتأكد من مدى إلتزام أصحاب سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، عقب تحريك أسعار المواد البتروليه بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

كما وضع ملصقات واضحة على جميع السيارات ومركبات الأجرة تبين التعريفة الجديدة، وتعليق بانرات ولوحات إرشادية في أماكن بارزة للمواطنين، تتضمن أرقام الشكاوى والخطوط الساخنة الخاصة بالمحافظة لتلقي أي إستفسارات أو شكاوى من المواطنين.

نائب محافظ البحيرة يتابع عدد من المواقف ومحطات الوقود، فيتو

نائب محافظ البحيرة يتابع عدد من المواقف ومحطات الوقود، فيتو

نائب محافظ البحيرة يتابع عدد من المواقف ومحطات الوقود، فيتو

كما تابع الدكتور حازم الديب جولته بالمرور على عدد من محطات تمويل الوقود للتأكد من توافر أرصدة المواد البترولية بالمحطات ومراجعة الأسعار المعلنة وضمان استمرارية عمل المحطات دون عوائق مع رصد اي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الإلتزام بكافة القرارت.