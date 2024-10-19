السبت 19 أكتوبر 2024
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سياسة

كنيسة العذراء وماريوحنا في بلجيكا تحتفل بعيدها الخامس

كنيسة بلجيكا
كنيسة بلجيكا

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الحبيب للاقباط الأثوذكس، بالعيد الخامس لتدشين الكنيسة بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

 

ضوابط القداس الإلهي قبل بدء الاحتفالية 

 

وصلى نيافة الأنبا أرساني أسقف  هولندا والمشرف على منطقة فلاندرن الناطقة بالهولندية في بلچيكا، القداس الإلهي قبل بدء الاحتفالية، وعقب صلاة الصلح أتم نيافته طقس رسامة شمامسة من أبناء الكنيسة في رتبتي إبصالتس (مرتل) وأغنسطس (قارئ).

 

و‎بعد القداس قدمت فرق الكورال من أبناء وشباب الكنيسة من مختلف الأعمار مجموعة من الترانيم والتسابيح الكنسية، كما أُلقيت عدة كلمات من امناء الخدمة وأعضاء المجلس وكاهن الكنيسة القمص موسى سرور استعرض خلالها تطور ونمو الخدمة في الكنيسة منذ أن بدأت عام ٢٠١٧ في كنيسة القديس مار مرقس في بيرخم في أنتويرب بـ ٤٩ مصلي انتقلت بعدها إلى كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار يوحنا الحبيب، التي تم استئجارها وتم تجديد الكنيسة وتحويلها لتكون بالطابع القبطي من خلال حامل الأيقونات والمذابح والأيقونات، ودشنت عام ٢٠١٩ بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، تم بعدها شراؤها ٢٠٢١ وشراء مبنى الخدمات (المركز الثقافي). 

 

تجديد مبنى الخدمات عام 2022 

 

وتجدد مبنى الخدمات عام ٢٠٢٢ ثم في ٢٠٢٣، بعد ان تأسست كنيسة السيدة العذراء والشهيد ابي سيفين في اكبر مدينة بروج التي تعد أكبر مدينة سياحية في بلچيكا.

 

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