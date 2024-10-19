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اقتصاد

خبير يكشف أسباب إبقاء المركزى على أسعار الفائدة وعلاقته برفع أسعار المحروقات

البنك المركزي، مؤشرات،
البنك المركزي، مؤشرات، فيتو

 لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي، كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي عن أسباب وكواليس  قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والذى جاء بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، مشيرا إلى أنه بسبب المخاطر الصعودية التي تحيط بمسار التضخم، والتى ما زالت قائمة في ظل التقلبات التي تشهدها أسعار السلع العالمية نتيجة الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية التي ما زالت مستمرة.

 

 

التوترات الجيوسياسية العالمية  تدفع التضخم في الاتجاه الصعودي 

وتابع غراب قائلا: إن التوترات الجيوسياسية العالمية قد تدفع التضخم في الاتجاه الصعودي نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد ونقص سلاسل الإمدادات، إضافة إلى أثر تصاعد الحرب على رفع سعر النفط عالميا والذي يتسبب في رفع سعر المحروقات محليا وبالتالي يؤثر على معدل التضخم.

اقرأ التالى: البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

 

أسباب لجوء لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة دون تغيير

وأشار غراب إلى أن ارتفاع معدل التضخم السنوي، خلال شهر سبتمبر إلى 26.4% من 26.2% في أغسطس على مستوى المدن بعد ارتفاع سعر المحروقات والكهرباء، يعد أحد أسباب لجوء لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة دون تغيير، متوقعا أن لا يلجأ البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي مع استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وقد يتجه إلى الخفض خلال العام المقبل 2025، بالرغم من أن الخفض يحفز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن العوامل الحالية التي قد تؤثر على زيادة معدل التضخم تدفع اللجنة إلى تثبيت سعر الفائدة دون تغيير.

 

 

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

جدير بالذكر قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 17 أكتوبر، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.
كما تم الإبقاء من قبل لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.

 

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